Maltempo: 300 segnalazioni di sinistro nel canton Berna

Sono 300 le segnalazioni di sinistro registrate nel canton Berna in seguito ai violenti temporali che hanno interessato il cantone. La gran parte di essi concernono comuni della regione del Seeland e dell'Oberaargau, ha indicato all'ats una portavoce della polizia.

Molte le cantine allagate e gli alberi caduti. Interrotta anche la breve linea ferroviaria Langenthal (BE) - St. Urban (LU): i viaggiatori hanno dovuto ricorrere a bus sostitutivi.

Prima che si scatenassero i temporali nel canton Berna erano state registrate temperature di 32,6 gradi, ha fatto sapere MeteoNews. In serata sono poi arrivati venti che hanno raggiunto 104 chilometri orari. Notevoli sono stati anche i quantitativi di pioggia, ad esempio a Wynau (BE), dove in poco tempo sono caduti 75 litri di acqua al metro quadrato.