Maltempo: Enel, torna luce per 100'000 clienti in Abruzzo

La task force di Enel, in campo in Abruzzo con 750 persone, con il supporto di tecnici provenienti da tutte le regioni d'Italia, ha rialimentato circa 100mila clienti dall'inizio dell'emergenza maltempo in Abruzzo.

A causa dell'estendersi delle perturbazioni e dei nuovi guasti verificatisi in giornata, permangono circa 100.000 clienti disalimentati. Sono circa 200 i gruppi elettrogeni dispiegati sul territorio.

Gli interventi e le attività della task force di e-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, per completare la riparazione dei numerosi guasti presenti sulla rete elettrica regionale proseguono senza sosta. Il possibile peggioramento delle condizioni meteo previsto per la notte potrebbe richiedere tempi più lunghi per il ripristino del servizio. E-distribuzione fornirà ulteriori aggiornamenti alla Protezione Civile e alle istituzioni, evidenziando, laddove possibile, i tempi previsti per la riattivazione del servizio.