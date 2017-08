Maltempo: un ferito a Basilea, treno bloccato a Riehen (BS)

Un uomo è rimasto ferito ieri sera durante il maltempo che ha imperversato su Basilea. Il 68enne è finito in ospedale dopo essere stato colpito da un ramo. A Riehen (BS) invece, circa 200 passeggeri hanno dovuto attendere tre ore e mezza bloccati su un treno.

Anche in questo caso, l'interruzione del traffico ferroviario è stata provocata da un ramo sui binari, riferisce oggi il Dipartimento di giustizia e sicurezza cantonale. I soccorsi hanno potuto evacuare il convoglio solo dopo aver messo in sicurezza l'area. La tratta fra Basilea e Riehen è restata chiusa anche questa mattina.

A Basilea Città sono pervenute circa cento chiamate d'emergenza tra le 18 e le 20 in relazione ai temporali. I soccorritori sono invece intervenuti 150 volte a Basilea Campagna, comunica la polizia cantonale.

Ad Attalens (FR), molta fortuna per un'automobilista 45enne. Sul suo veicolo si è infatti abbattuto un albero, la cui caduta è stata però attutita da un cassonetto della spazzatura. La donna è dunque uscita indenne dal sinistro, informa la polizia cantonale.

Nel comune di Matzendorf (SO) un principio di incendio si è sviluppato in un'abitazione colpita da un fulmine. La pronta reazione del proprietario, che, anticipando l'arrivo dei pompieri, ha subito domato le fiamme, ha evitato gravi danni, fa sapere la polizia solettese.

Ieri sera le forti piogge non hanno risparmiato neanche la regione di Zugo, Baar e Rotkreuz. I pompieri sono stati sollecitati in 125 occasioni nel corso di un paio d'ore, indicano le forze dell'ordine cantonali, per allagamenti di cantine, appartamenti, lavanderie e garage sotterranei. Temporali si sono verificati anche a Zurigo, San Gallo e Berna.