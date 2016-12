Mancanza di neve: sempre meno da fare per i lavoratori stagionali

In Francia, tre settimane dopo l'avvio della stagione sciistica tra il "30 e il 40% degli stagionali" solitamente assunti negli impianti di risalita sono ancora senza lavoro a causa del poco innevamento, afferma il sindacato Confederazione generale del lavoro (CGT). Nel solo arco alpino francese sono 40'000 le persone in attesa di un impiego. Il sindacato chiede che venga rispettata la convenzione collettiva del settore che impone di fissare nei contratti di lavoro una data limite di assunzione del lavoratore stagionale, anche se l'attività è fortemente ridotta o nulla.

La Confederazione non dispone di un contratto collettivo di lavoro (CCL) in questo campo. "Con 70'000 persone che in Svizzera lavorano nel settore degli impianti di risalita, qualche anno fa il Tribunale federale aveva affermato che il loro numero era insufficiente", ha riferito all'ats Eric Balet, direttore di Téléverbier. "In Vallese utilizziamo un contratto-tipo, che fissa delle norme minime", ha aggiunto. "Ma è anche vero che le persone che lavorano per gli impianti di risalita non hanno diritto a un'indennità per intemperie come è invece il caso nell'edilizia".

La stazione vallesana se la cava piuttosto bene con il 90% dell'area delle piste aperto e 30 impianti su 36 in funzione. "Abbiamo ridotto gli orari di lavoro di qualche persona, passando da sei giorni di lavoro su sette a cinque. E abbiamo anche rinunciato ad alcune assunzioni, ma poche".

A Leysin, nel canton Vaud, è aperta la stazione superiore della Berneuse. In questo inizio di stagione lavorano circa 150 persone, contro le solite 190, ha riferito Jean-Marc Udriot, direttore di télé Leysin/Col des Mosses /La Lécherette. Egli teme che con la mancanza di neve sarà sempre più difficile trovare del personale, se questo non ha alcuna garanzia di essere impiegato.