Manchester: Doris Leuthard condanna l'attentato

I presidenti del Consiglio nazionale Jürg Stahl e degli Stati Ivo Bischofberger hanno espresso su Twitter il loro cordoglio per le vittime e le condoglianze ai famigliari.

"Il fatto che l'attentato colpisca nuovamente persone che desideravano semplicemente approfittare di un concerto è spaventoso", scrive Leuthard sul social network. Anche la presidente della Confederazione indirizza ai famigliari delle vittime sincere condoglianze.

Contattato dall'ats, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) afferma di non avere per il momento informazioni su eventuali vittime svizzere. Il DFAE rimane in contatto con le autorità locali.