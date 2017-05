Manchester: media, Abedi in Germania 4 giorni prima

Secondo il quotidiano Der Tagesspiegel, Abedi ha lasciato Dusseldorf il 18 maggio per recarsi a Manchester. Il giovane è arrivato in Germania dalla Libia via Praga.

Gli 007 tedeschi hanno aperto un'indagine per trovare eventuali legami tra Abedi ed elementi dell'estremismo tedesco. "Non è chiaro quanto tempo abbia passato in Germania", si afferma.