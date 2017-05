Manchester: polizia, compiuti altri tre arresti

Sono stati compiuti altri tre arresti in connessione con l'attentato di Manchester. Ne dà notizia la polizia della città inglese.

I fermi sono avvenuti nella zona sud di Manchester dove ieri era stato arrestato un 22enne sempre in connessione con la strage. Sono quindi quattro in tutto le persone finite in manette al momento nelle indagini sull'attentato all'arena.