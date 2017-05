Manchester: polizia, compiuti altri tre arresti

Sono stati compiuti altri tre arresti in connessione con l'attentato di Manchester. Ne dà notizia la polizia della città inglese.

I fermi sono avvenuti nella zona sud di Manchester dove ieri era stato arrestato un 22enne sempre in connessione con la strage. Sono quindi quattro in tutto le persone finite in manette al momento nelle indagini sull'attentato all'arena.

Intanto - secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa britannico - la consueta cerimonia del cambio della guardia a Buckingham Palace è stata cancellata oggi per permettere il dispiegamento delle forze di polizia dopo la strage di Manchester e l'allerta massima antiterrorismo. In precedenza Scotland Yard aveva annunciato che militari saranno dislocati a difesa della residenza della regina, Downing Street e al palazzo di Westminster.