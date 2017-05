Manchester: una 16enne prima vittima identificata

Secondo il sito dell'Independent, che pubblica anche una sua fotografia con la popstar, si chiama Georgina Bethany Callander, e si era detta entusiasta sul suo profilo Twitter alla vigilia del concerto della sua beniamina alla Manchester arena.

Nella foto, destinata a diventare una delle immagini simbolo della tragedia, Georgina abbraccia Grande ad un altro concerto della cantante avvenuto due anni fa. Secondo i media, la teenager era rimasta gravemente ferita nel corso dell'attacco ed è morta in ospedale con la madre al suo fianco.

Sui suoi profili nei social network sono decine i tributi lasciati dagli amici per ricordare 'Gina', come tutti la chiamavano: "Riposa in pace Gina. Meritavi il mondo e ancora di più. Sono così fortunato ad averti incontrata e conosciuta", ha scritto uno di loro.