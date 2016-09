Mangiare sano è la ricetta per andare bene a scuola

Pubblicato sull'European Journal of Nutrition, lo studio è parte del progetto di ricerca ''Physical Activity and Nutrition in Children Study'' condotto all'Università della Finlandia orientale e del 'First Steps Study' condotto all'Università di Jyväskylä.

Gli esperti hanno valutato la dieta di 161 bimbi di 6-8 anni per stabilire quanto fosse sana e poi hanno valutato le capacità di lettura dei piccini con dei test ad hoc.

In questa maniera i ricercatori hanno visto che già in prima elementare i bambini che seguivano una dieta sana (povera di zuccheri, povera di carne rossa e grassi saturi, ricca di cereali integrali, grassi insaturi, verdure e frutta, pesce) mostravano di essere più bravi a leggere rispetto ai coetanei con alimentazioni ricche di zuccheri e grassi cattivi.

Inoltre hanno visto che i bimbi che mangiavano in modo sano facevano più progressi nelle abilità di lettura passando dalla prima alla seconda elementare e poi dalla seconda alla terza, rispetto ai coetanei con diete meno salubri.

L'associazione con la sana alimentazione persiste anche quando si considerano altri fattori che possono influenzare il rendimento scolastico quali lo stato socioeconomico della famiglia del bambino e la sua forma fisica.