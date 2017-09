Marchio Switcher rilevato da società bernese Werk5

Werk5 ha acquistato la licenza presso la società di Singapore Veedee, detentrice del marchio, ha indicato Marc Joss, membro della direzione dell'azienda con sede a Wiler bei Utzenstorf (BE). Werk5 intende lanciare una collezione di sei prodotti, fabbricati nel rispetto delle regole del commercio equo.

I primi capi di abbigliamento saranno messi in vendita online già il prossimo mese, ma i clienti potranno in seguito acquistarli anche presso i negozi di Werk5 a Lyssach (BE). Nel prossimo futuro l'azienda intende ampliare l'offerta a una decina di articoli, prodotti in India e in Turchia secondo una procedura certificata.

Werk5 dà lavoro a una quarantina di dipendenti. Il fallimento di Switcher è stato decretato dal tribunale di Losanna nel maggio del 2016.