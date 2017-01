Marine Le Pen, 2017 sarà anno risveglio popoli

Dopo la decisione sulla Brexit e l'elezione di Donald Trump, il 2017 sarà "l'anno del risveglio dei popoli del centroeuropa", aggiunge. "Il tempo in cui i partiti nazionalisti erano gruppi marginali in Europa è definito, la prossima tappa è prendere la maggioranza", per Le Pen.

La leader del Fn francese, che incontra per la prima volta Frauke Petry, numero uno di Alternative für Deutschland, ha affermato che Angela Merkel viene indicata dai media francesi come un'eroina per aver accolto i profughi, ma "non si chiede ai tedeschi cosa pensino della politica sull'immigrazione".