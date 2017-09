Maurer a Tel Aviv per intensificare collaborazione finanziaria

L'incontro - comunica il Dipartimento federale delle finanze (DFF) - ha avuto luogo dopo un dialogo fra Jörg Gasser, segretario di Stato svizzero per le questioni finanziarie internazionali, e Yitzhak Cohen, vice di Kahlon.

Maurer e il suo omologo si sono dichiarati disposti a intensificare il sostegno reciproco in materia fra i due Paesi, istituendo un dialogo regolare fra i ministeri, prosegue il DFF. In particolare è stata manifestata la volontà di potenziare l'offerta transfrontaliera di servizi finanziari, per promuovere crescita economica e sviluppo in entrambi gli Stati.

Accolta favorevolmente inoltre la conclusione di un accordo di cooperazione nel settore della tecnofinanza tra l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e gli organi israeliani Capital Market, Insurance and Savings Authority (CMISA) e Israel Securities Authority (ISA). Quanto stipulato offre un quadro comune alle imprese innovative di questo ramo presenti nei due Paesi affinché possano svolgere colloqui preliminari e chiarire i requisiti normativi, si legge nel comunicato, in modo da ridurre le incertezze legate alla regolamentazione e il tempo necessario per accedere al mercato.

Una delegazione elvetica visiterà il Citi Accelerator, una piattaforma per le start-up israeliane specializzate in tecnofinanza creata nel 2013 nell'ambito di una programma voluto dal governo locale.

In occasione della sua visita, Maurer ha poi discusso con Karnit Flug, governatrice della Banca centrale d'Israele, di temi che interessano attualmente il mercato economico globale.