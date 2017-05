Max Havelar: fatturato cresce del 20,7%

Il volume d'affari generato dai prodotti certificati dalla fondazione Max Havelaar (commercio equo) ha raggiunto lo scorso anno in Svizzera 628 milioni di franchi, in progressione del 20,7% rispetto a dodici mesi prima.

In media i consumatori svizzeri hanno speso 75 franchi per acquistare prodotti certificati, indica la fondazione in un comunicato: nel 2015 la spesa media era stata di 62 franchi. Nell'arco di cinque anni, si legge nella nota, la crescita è stata di 25 franchi e l'obiettivo dei 100 franchi sembra ora a portata di mano.

Per la prima volta i prodotti lattiero caseari e la pasticceria hanno scalzato le banane dai primi posti della lista degli articoli più venduti.