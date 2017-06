Maxon Motor: aumenta fatturato nel 2016 e diventa globale

Alla crescita hanno contribuito in particolare la Svizzera e l'Europa. Inoltre, per la prima volta il gruppo impiega più persone all'estero che nella Confederazione.

In Svizzera il volume d'affari è passato da 54,3 a 62,7 milioni di franchi. La situazione si è risollevata dal rafforzamento del franco, ha indicato Maxon Motor in una nota odierna. Il più grande mercato per il gruppo rimane l'Europa, in cui il fatturato ammonta a 174,3 milioni.

Il cash flow è da parte sua salito da 39,3 a 41,7 milioni di franchi.

Per la prima volta nel 2016 il gruppo obvaldese ha impiegato più persone all'estero che in Svizzera: rispettivamente 1300 contro 1200. Maxon Motor diventa quindi sempre più globale, si legge nel comunicato.