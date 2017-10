May ad assise Tory, no a Corbyn, sì a libero mercato

May sottolinea inoltre che esso resta il più grande motore del progresso umano. La premier attacca il leader laburista Jeremy Corbyn bollandolo come un "uomo del passato" e che semina divisioni. "No a Corbyn", tuona, provando a riscaldare la platea e sollecitando il Partito Conservatore a restare unito contro la sfida del Labour.

Nel suo affondo contro Corbyn, la premier conservatrice lo accusa di non aver fatto nulla contro "l'antisemitismo, la misoginia e l'odio che circolano liberamente nel suo partito", riferendosi alle recenti polemiche nel Labour. May affermando inoltre che il razzismo non può avere alcuno spazio nella politica e nella società britannica, sottolineando che lei e il suo partito lottano proprio per questo.