May: minacce da Ue per condizionare voto GB

La premier britannica Theresa May accusa leader e funzionari europei di aver rivolto "minacce" sui negoziati per la Brexit con l'intento di "condizionare" le elezioni britanniche dell'8 giugno.

Parlando dopo essere stata ricevuta dalla regina per lo scioglimento formale del parlamento, May aggiunge che la posizione di Londra in questi giorni è stata deliberatamente "mal rappresentata".