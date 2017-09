May paladina del libero mercato, è motore progresso

In un discorso alla Bank of England, che celebra il 20esimo anniversario di indipendenza rispetto alla politica monetaria, May lancia un 'contrattacco' al leader laburista Jeremy Corbyn dopo il suo intervento di stampo radicale e rivolto al sociale alla conferenza del partito d'opposizione a Brighton.

"Non c'è dubbio - aggiunge May - che questo sistema sia il migliore, e inoltre il solo sostenibile, per migliorare il tenore di vita di ognuno nel Paese".

Il primo ministro si scaglia contro invece chi propone una "dottrina astratta o un concetto ideologico" mentre invece è necessario proteggere i "reali interessi del popolo britannico" e dei suoi lavoratori. Per May uno dei modi migliori per farlo è contenere il debito pubblico mentre sarebbe un grave errore avviare forme di massiccio indebitamento per coprire i costi dei servizi pubblici.