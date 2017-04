May, 'sono le elezioni più importanti della mia vita'

"Queste sono le elezioni più importanti della mia vita". Lo ha detto la premier britannica Theresa May in una intervista alla Bbc parlando della campagna elettorale in vista del voto anticipato dell'8 giugno.

Il primo ministro inoltre non ha voluto confermare l'impegno, preso dal suo predecessore David Cameron, di non alzare le tasse, affermando di non voler fare "proposte specifiche" sull'argomento ma limitandosi a dire che i Conservatori sono in favore di una ridotta pressione fiscale.