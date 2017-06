May, vogliamo che i cittadini Ue restino in Gb

Lo ha detto la premier Theresa May riferendo ai Comuni sulla proposta britannica nei negoziati sulla Brexit per garantire i diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito.

La premier ha aggiunto che saranno trattati come i cittadini britannici. "Nessuna famiglia sarà separata con la Brexit", ha aggiunto.

Il piano di Theresa May per i cittadini Ue "utilizza la gente come merce di scambio" nelle trattative sulla Brexit. Durissime le parole del leader laburista Jeremy Corbyn ai Comuni dopo l'intervento della premier Tory.

"La sua non è affatto una offerta generosa", ha continuato il capo dell'opposizione, secondo cui c'è il rischio che l'offerta della May non venga attuata qualora non sia raggiunto un accordo con Bruxelles e allo stesso tempo non verrebbero garantiti nemmeno i diritti degli espatriati britannici nel continente.