McDonald's cede asset Cina, fast food diventano statali

I fast food di McDonald's in Cina finiscono nel portafoglio della conglomerata statale Citic, in un'operazione che stima il business in 2,1 miliardi di dollari.

A Citic e alla sussidiaria Citic Capital passa così il 52% del capitale della newco, mentre la compagnia di private equity The Carlyle Group, basata a Washington, il 28%: a McDonald's, liberatasi in questo modo dell'80%, resta un residuo 20% della holding in cui confluiscono le attività di Cina continentale e Hong Kong.

Al leader mondiale dei fast food, i cui hamburger sono un misuratore comparativo del costo e della qualità della vita nei singoli Paesi, va un corrispettivo in contanti e azioni di nuova emissione, nell'ambito dell'intesa che ha la durata di 20 anni sui diritti di licenza. La transazione sarà chiusa a metà 2017 dopo il via libera delle autorità di regolamentazione.

Nei prossimi 5 anni, saranno aperti altri 1'500 ristoranti tra la Cina (soprattutto centrale e orientale) e l'ex colonia britannica, rappresentando l'accordo di franchising più grande del suo genere siglato dalla compagnia fuori dagli Usa.

"Con l'aumento del reddito disponibile la gente continuerà a spendere più soldi per tempo libero e cene fuori", ha precisato la società in una nota. Gli oltre 2'600 punti saranno oggetto di re-franchising per alleggerire il colosso Usa dei relativi costi gestionali, nell'ambito dei programmi di tagli su scala globale e allo scopo di liberare il potenziale di crescita nelle città di terzo e quarto livello.

La mossa di McDonald's, infatti, è in linea con il piano di rilancio presentato a maggio 2015 per il re-franchising di 4'000 ristoranti entro la fine del 2018 ed è maturata due mesi dopo le iniziative della rivale Yum Brands, che controlla i brand KFC e Pizza Hut, di scorporare il business in Cina e di varare un'Ipo puntando a stabilizzare i guadagni. Insomma, i grandi player dei fast food Usa soffrono a trovare l'adeguata dimensione nel Dragone.