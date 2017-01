Mediaset: Fininvest per difesa da Vivendi ha speso 154 mln

Per difendersi dalla scalata di Vivendi, Fininvest ha effettuato nelle giornate del 13 e 14 dicembre gli unici acquisti di azioni Mediaset permessi per non superare la soglia del 40% che costringerebbe all'Opa, per una spesa complessiva di 154,3 milioni.