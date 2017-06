Melania si trasferisce alla Casa Bianca il 14 giugno

La data del trasloco è riportata da alcuni media americani, e segue la fine dell'anno scolastico. Melania, infatti, aveva rimandato il suo spostamento alla Casa Bianca alla fine della scuola del figlio Barron.

Gli esperti ritengono il trasferimento di Melania positivo perché porterà un po' più di normalità in una presidenza caratterizzata da tutto ma non dalla normalità. "La sua presenza non fermerà alcuna indagine, ma regalerà un'aria di stabilità dando l'idea di un presidente più stabile" afferma Katherine Jellison, storica specializzata nelle First Lady.