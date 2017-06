Mercato auto mondiale, nel 2016 venduti 91 mln veicoli (+45%)

Inoltre risulta che 9 consumatori su 10 sono ancora sedotti dall'oggetto automobile.

Spostando l'orizzonte al 2030, i consumatori prevedono una rivoluzione nelle motorizzazioni: per il 39% l'ibrido sarà la prima forma di trazione, seguito dall'elettrico (17%) e dalla benzina (11%). È la fotografia scattata dall'Osservatorio Auto Findomestic 2017 sul mercato automobilistico mondiale per cui "alla base della ripresa" c'è il rapporto indissolubile tra consumatori e auto, un bene che ancora oggi suscita forti sentimenti e passioni.

Per l'88% degli oltre 8500 consumatori intervistati in 15 Paesi l'auto rimane uno strumento indispensabile. Poi ci sono il senso di libertà, per l'88% degli automobilisti nella media mondo, e il risparmio di tempo che l'auto garantisce (93%).