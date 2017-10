Mercato mondiale smartphone tornerà a crescere nel 2018

È quanto prevedono gli analisti di Gartner, secondo cui a trainare le vendite in Europa Occidentale, Usa e Cina sarà il nuovo iPhone X di Apple.

Anche il settore dei dispositivi personali nel suo complesso - smartphone, tablet e pc - ritroverà il segno "più". Le consegne globali si attesteranno a 2,35 miliardi di unità, con un incremento del 2% che risulta essere il più elevato dal 2015.

Le stime sono negative per il segmento dei pc tradizionali, per il quale nel 2018 si attende una flessione del 4,4%. Il calo dovrebbe proseguire anche per i tablet. Includendo nella categoria i dispositivi ibridi come il Surface Pro di Microsoft e superleggeri come il MacBook Air, invece, le consegne complessive del comparto pc dovrebbero crescere dello 0,8%.