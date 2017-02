Merkel e Pence a Conferenza di Sicurezza

"Faremo tutti gli sforzi per rispettare i nostri impegni. È nell'interesse europeo, tedesco, ma anche nell'interesse americano". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel a Monaco, alla Conferenza di Sicurezza.

La Germania si è come altri Paesi obbligata, nel 2014, ad aumentare al 2% la spesa per la difesa entro dieci anni, ha ricordato. "Sono assolutamente convinta che valga la pena lottare per le strutture multilaterali", ha aggiunto la Merkel precisando che le sfide globali di oggi vanno affrontate insieme. "Bisogna rafforzare l'Unione europea, l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, l'Organizzazione delle nazioni unite e anche strutture come il G20", ha aggiunto.

Dal canto suo il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha assicurato che "gli Usa sostengono ancora la Nato". "Oggi vi assicuro, nel nome del presidente Trump: gli Stati Uniti d'America sostengono la Nato e adempiranno in modo incrollabile ai nostri doveri per la nostra alleanza transatlantica", ha aggiunto Pence. "Dimostreremo fedeltà. Abbiamo un passato comune e abbiamo un futuro comune", ha continuato, rivolgendosi poi all'Europa. "Gli Usa vogliano un'amicizia con l'Europa e con tutte le nazioni che hanno versato il sangue per la nostra alleanza".

"Il presidente (Donald Trump, ndr) si aspetta che gli alleati rispettino i loro impegni", ha precisato ricordando che "solo quattro paesi Nato rispettano l'obbligo di investire il 2% in difesa". Secondo lui "questo è il momento di fare di più". "Abbiamo valori comuni - ha detto - e abbiamo vittime comuni. Insieme a voi lavoriamo da generazioni per difendere la democrazia". "I vostri problemi sono i nostri. Il vostro successo è il nostro".

"Gli Usa saranno irremovibili nell'impegno verso l'Alleanza transatlantica", ha affermato ancora Pence. "Potete stare sicuri che gli Stati Uniti saranno sempre i vostri migliori alleati". "La nostra leadership nel mondo non è in discussione - ha detto - perché dipende dagli ideali, dai valori come la libertà e la democrazia. Questa è la fonte della forza degli Usa e la fonte della forza dei vostri paesi".

"L'Isis è il male maggiore, la sua malvagità non si vedeva dal Medioevo", ha affermato il vicepresidente americano citando le altre organizzazioni terroristiche internazionali. Pence ha poi assicurato che gli Usa stanno lavorando per eliminare questa minaccia, "il presidente ha ampi piani per distruggere Isis".