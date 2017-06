Mesocco (GR): moto contro auto in galleria, due feriti

In una leggera curva a destra, in direzione sud, la moto è scivolata sulla strada bagnata scontrandosi con un'auto proveniente in senso inverso, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese.

Il 51enne ha riportato ferite di media gravità, mentre la passeggera è rimasta solo leggermente ferita. Illeso il conducente dell'auto.

La moto è poi scivolata contro la parete della galleria e poi di nuovo sulla corsia di destra ed è stata urtata da una seconda moto. Il motociclista alla guida di quest'ultima e la sua compagna sono caduti ma senza riportare ferite.

La strada è rimasta bloccata per circa due ore e il traffico è stato deviato sulla strada cantonale.