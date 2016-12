Mesolcina: grosso incendio colpisce bosco

Secondo le informazioni divulgate dalla polizia cantonale grigionese, le fiamme hanno colpito un'area che si estende per 200 metri in larghezza e per 600 in altezza.

I vigili del fuoco sono in azione. La circolazione sull'autostrada A13 è stata bloccata.