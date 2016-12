Mesolcina: grosso incendio di bosco

Secondo le informazioni divulgate dalla polizia cantonale grigionese, le fiamme hanno colpito un'area che si estende per 200 metri in larghezza e per 600 in altezza.

I vigili del fuoco sono in azione. A partire dalle 19:30, la circolazione sull'autostrada A13 e sulla vicina strada cantonale è stata bloccata nei due sensi a causa del rischio di caduta di massi.

Attualmente non si segnalano feriti. La causa dell'incendio non è stata finora chiarita. I lavori di spegnimento sono resi difficili dal vento e dal fatto che nel buio non possono essere impiegati elicotteri, ha detto all'ats Roman Rüegg, portavoce della polizia cantonale. Se l'incendio si estenderà o no dipenderà dal vento, ha aggiunto.

Nel Moesano, come in tutto il Ticino centrale e meridionale, il pericolo di incendio di boschi è attualmente "marcato", di livello tre su una scala di cinque, secondo la pagina web sui pericoli naturali della Confederazione.