Messico: il terremoto ha riattivato il vulcano Popocatepetl

La serie di scosse telluriche che ha colpito la settimana scorsa il centro del Messico ha risvegliato il vulcano Popocatepetl, dal quale si è innalzata una colonna di fumo e di ceneri lunga circa 2 km, con cadute di pietre incandescenti in varie località vicine.

Secondo esperti del Centro di Prevenzione di Disastri (Cpd) messicano, il fatto che il Popocatepetl si trova vicino all'epicentro della scossa di magnitudo 7.1 che ha causato la morte di oltre 330 persone -65 km a sudest di Città del Messico, sulla frontiera fra gli stati di Puebla o Morelos- ha accelerato l'attività interna del vulcano, innescando la nuova eruzione.

Il direttore del Cpd, Carlos Valdés, ha chiarito però che si è trattato solo di un episodio isolato, che è durato circa cinque ore, sottolineando che "non esiste per il momento un rischio importante per la popolazione, al di là della generazione di altre piogge limitate di ceneri".