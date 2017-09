Messico: sparatoria in centro riabilitazione, 14 morti

Almeno 14 persone sono state uccise e 8 sono rimaste ferite in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti in Messico ieri notte, quando un gruppo armato ha fatto irruzione nella struttura aprendo il fuoco sui pazienti.

Lo ha reso noto la polizia locale, riportano i media internazionali.

Il massacro è avvenuto nella città di Chihuahua (nord), 370 chilometri a sud di El Paso (Texas). Gli uomini, ha detto la polizia, erano armati di fucili d'assalto. Non si conoscono le cause dell'attacco

Il commando armato ha colpito il centro Familias Unidas, riporta la Bbc online. Non è chiaro ancora il motivo dell'attacco, ma gli inquirenti ricordano che le bande di narcotrafficanti spesso prendono di mira queste strutture poiché sospettano che vengano usate da membri di bande rivali come nascondigli. La polizia sospetta inoltre che i centri vengono usati dai cartelli per reclutare sicari e contrabbandieri.

Non è la prima volta che i centri di riabilitazione per i tossicodipendenti vengono attaccati. Nel 2011, 11 persone sono state uccise in uno di questi centri nello Stato settentrionale di Coahuila. Due anni prima 13 persone erano state massacrate in un centro a Tijuana, al confine con gli Stati Uniti.