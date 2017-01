Messico: uomo armato ferisce funzionario consolato Usa

Si è trattato di un vero e proprio agguato in strada. L'uomo ha aperto il fuoco contro l'auto del funzionario Usa a Guadalajara in pieno giorno, dopo averlo atteso all'esterno di un garage, per poi darsi alla fuga.

Il consolato ha diffuso un video su Facebook che mostra l'aggressore puntare la pistola e fare fuoco. Il ferito è in "condizioni stabili", ha riferito il ministero della Giustizia messicano, mentre l'Fbi ha offerto una taglia di 20'000 dollari per chiunque fornisca informazioni utili per l'arresto del sospetto.