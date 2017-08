Metall Zug: utile netto in crescita nel primo semestre

Il gruppo industriale Metall Zug archivia il primo semestre in crescita: l'utile netto ha raggiunto i 33,8 milioni di franchi, in aumento del 41,4% su base annua. Dal canto suo, il giro d'affari è salito solo leggermente a 445,4 milioni di franchi (+0,9%).

Il risultato operativo Ebit è invece sceso del 10,8% a 28,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, si legge in un comunicato odierno della società, nota fra l'altro per il marchio V-Zug.

Per l'insieme dell'esercizio, se le condizioni del mercato e delle valute non mutano, Metall Zug prevede di registrare un risultato operativo di 94,1 milioni di franchi, in lieve calo rispetto al 2016. Il buon andamento delle ordinazioni a metà anno sosterrà il secondo semestre, che si rivela in generale più elevato.