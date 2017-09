Migranti: 134.500 arrivi via mare in Europa, 2.650 morti

Dall'inizio dell'anno 134.549 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare e 2.654 sono morti mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo: lo ha riferito oggi a Ginevra l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim).

Oltre il 75 % degli arrivi è stato registrato in Italia (103.318) e il resto diviso tra Grecia (18.782), Cipro (818) e Spagna (11.631).

Il totale degli arrivi in Italia nel 2017 risulta del 21,5% inferiore a quello segnalato per lo stesso periodo del 2016 (131.683). L'Oim osserva inoltre che gli arrivi nelle isole greche sono stati 3.722 per i primi 23 giorni di settembre che risulta cosi' il mese con il più alto numero di arrivi sulla rotta del Mediterraneo orientale.

Nello stesso periodo dell'anno scorso (1 gennaio-24 settembre 2016), l'Oim aveva registrato un totale di 302.175 arrivi ed i decessi in mare erano stati 3.557, precisa una nota dell'agenzia dell'Onu per le migrazioni.