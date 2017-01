Migranti: altri 27 siriani rimandati da Lesbo in Turchia

Le loro richieste di asilo erano state respinte. Lo fanno sapere le autorità di Atene. In totale, i migranti e rifugiati rimandati in Turchia dopo la firma dell'accordo sono oltre 800, mentre quelli arrivati nel frattempo in Grecia sono stimati in circa 23 mila.