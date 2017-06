Migranti: Bulgaria, 10 morti in incidente minubus a sud

La decima vittima, ha riferito l'agenzia serba Tanjug, è l'autista del pulmino, che sembra fosse un minorenne bulgaro di 16 anni privo di patente. L'incidente, è stato precisato, è avvenuto per cause imprecisate nei pressi della città di Pazardzik, non lontano dalle frontiere con Grecia e Turchia. Le vittime non avevano documenti di identità, ma i sopravvissuti hanno detto che si trattava di afghani e pachistani.