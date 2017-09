Migranti: maltrattamenti centro detenzione Gb, sospesi in 9

La società di sicurezza privata ha ricevuto in appalto dal governo del Regno negli ultimi anni diverse strutture di reclusione.

La trasmissione Panorama aveva mostrato immagini di "insulti, abusi e aggressioni" di guardiani contro richiedenti asilo respinti in attesa di rimpatrio. E aveva riportato testimonianze su episodi di "autolesionismo e tentativi di suicidio", citando inoltre casi di uso libero di droga, di detenzioni protrattesi per "mesi o anche anni", di migranti ammassati con criminali condannati: il tutto in un clima di "caos, incompetenza e arbitrio". Di qui l'inchiesta interna avviata dalla stessa G4S, sfociata per ora nei 9 provvedimenti disciplinari.

Le polemiche tuttavia non si spengono. Abusi erano stati del resto già attribuiti in passato al personale di società inglesi attive nel business dei servizi carcerari privatizzati sull'isola.