Migranti: naufragio al largo della Libia, decine di dispersi

Il portavoce della Marina libica, l'ammiraglio Ayob Amr Ghasem, in dichiarazioni fatte nel pomeriggio ha confermato che nel naufragio avvenuto a est di Tripoli vi sono "fra 35 e 38 dispersi".

Aggiornando la stima fornita in precedenza al sito Al Wasat, il portavoce ha precisato che il naufragio è avvenuto a sei miglia dalla costa all'altezza di Gasr Garabulli, quindi in acque libiche, e che la Guardia costiera è stata allertata alle settedi stamattina.

I naufraghi "soffrono per gravi scottature causate dal sole e dell'acqua salata mista a gasolio dell'imbarcazione affondata" e "sono stati ricoverati in ospedale per le cure del caso", ha detto Ghasem contattato per telefono dall'Ansa.