Migranti: Oim, 2100 morti nel Mediterraneo nel 2017

Oltre 2100 uomini, donne e bambini sono morti quest'anno nel Mediterraneo mentre tentavano di giungere in Europa via mare.

Secondo gli ultimi dati resi noti oggi a Ginevra dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) dall'inizio del 2017 al 21 giugno scorso un totale di 2108 migranti e rifugiati hanno perso la vita nel Mediterraneo. Di questi, 2011 sono deceduti sulla rotta del Mediterraneo centrale tra il Nord Africa e l'Italia, si legge in una nota dell'Oim.

Il dato globale sui decessi nel Mediterraneo è inferiore al numero registrato durante lo stesso periodo dell'anno scorso (2911), ma si tratta 'comunque del quarto anno consecutivo durante il quale la soglia di migranti morti nel Mar Mediterraneo ha superato i 2000', insiste l'Oim. Il numero totale di decessi nel Mediterraneo dall'inizio dell'emergenza nei primi mesi del 2013 è ora a quasi 15'000.

Dall'inizio del 2017, il numero di arrivi via mare in Europa è salito a 83'928 - l'85% dei quali in Italia, contro i quasi 216mila per lo stesso periodo del 2016, precisa la nota dell'Oim.