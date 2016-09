Migranti: Ue, 348 mln direttamente a siriani in Turchia

L'Ue lancia il programma umanitario più grande della sua storia, per un valore complessivo di 348 milioni di euro, con un "sistema altamente innovativo".

Si prevedono trasferimenti di denaro diretti ai profughi siriani in Turchia, che verranno versati direttamente su carte elettroniche ogni mese per permettere loro di far fronte alle necessità.

Lo annuncia il commissario europeo alle Crisi umanitarie Christos Stylianides. Il programma fa parte dei tre miliardi previsti dall'intesa Ue-Turchia.

Secondo quanto spiegato da Stylianides, ogni famiglia di rifugiati siriani sarà dotata di una carta elettronica sulla quale verrà versato il denaro, che potrà essere speso per acquistare cibo e pagare ad esempio le spese scolastiche. Il nuovo programma è destinato a sostenere un milione di rifugiati in Turchia.

"Si tratta di un sistema innovativo sviluppato in stretta collaborazione con le autorità" di Ankara, ha sottolineato il commissario e sarà condotto attraverso il World Food Programme.

Secondo Stylianides, il nuovo sistema può rappresentare "una svolta" nello schema degli aiuti umanitari poiché "riduce i costi intermedi e massimizza gli effetti".

"Il programma - spiega il commissario - sarà seguito molto da vicino, per assicurare che ogni euro inviato sia speso in modo corretto".