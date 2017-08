Migranti: Unhcr, oggi oltre 600 sbarcati in Sicilia

Oltre 600 persone sono sbarcate oggi in Sicilia: 158 sono arrivate nel porto di Augusta stamani e altre 455 stanno sbarcando in queste ore a Catania. Lo si apprende da fonti dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (Unhcr).