Migrazione: "1.800 morti in Mediterraneo da inizio anno"

Dall'inizio dell'anno un totale di 73.189 migranti e rifugiati sono giunti via mare in Europa e 1.808 sono morti mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo, secondo le ultime stime rese note a Ginevra dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim).

Circa l'85 % del totale degli arrivi in Europa via mare dall'inizio dell'anno è stato registrato in Italia. I dati globali sono inferiori a quelli registrati nello stesso periodo del 2016, quando gli arrivi furono 211.433 e i morti di 2.899.