Migros richiama vinaigrette alla senape e al miele

Migros richiama la vinaigrette alla senape e al miele del marchio Anna's Best. Alcune confezioni sono state erroneamente riempite con la salsa Thousand Island, che contiene yogurt, un ingrediente considerato allergene.

La presenza di yogurt non è stata dichiarata nei flaconi riempiti con la salsa sbagliata. Il suo consumo comporta un rischio per la salute nei soggetti allergici alle proteine del latte o che soffrono di intolleranza al lattosio, informa un comunicato odierno del gigante del commercio al dettaglio.

Le persone allergiche allo yogurt - come anche alla senape - sono invitate a non consumare il prodotto e restituirlo in qualsiasi filiale Migros, ottenendo il rimborso del prezzo di acquisto. Tutte le altre persone possono consumarlo senza alcun timore.

Qui di seguito le informazioni dettagliate sul prodotto interessato:

Vinaigrette Anna's Best alla senape e al miele, 350 ml, numero d'articolo 1306.404, prezzo di vendita 4.20 CHF, con l'indicazione "Da vendere entro il: 27.07.17. Da consumare preferibilmente entro il: 06.08.17".