Migros si espande al commercio online cinese

Migros venderà alcuni dei suoi prodotti sul mercato online cinese. Il numero uno del commercio al dettaglio in Svizzera ha infatti avviato una collaborazione con la piattaforma "NetEase Kaola" e offrirà alcuni prodotti sotto il nome "Orange Garten".

L'unità M-Industria, che comprende le 25 aziende di produzione industriale del gruppo Migros, ha deciso di commercializzare un assortimento di prodotti selezionati sulla piattaforma cinese di commercio online, rileva l'azienda. "Orange Garten" offrirà in particolare caffè, cioccolato, biscotti, snack e altre bibite.

La merce viene prodotta dalle aziende di M-Industria e inviata a un centro logistico in Cina che procede a ripartirla a distributori locali e consumatori finali. Migros, inoltre, sta già pianificando un ampliamento dell'assortimento e della distribuzione su altri canali online cinesi.

Fondata nel gennaio del 2015, la piattaforma NetEase Koala è leader di mercato per quanto riguarda il commercio online per prodotti d'importazione in Cina. Sul sito web sono presenti oltre 5'000 marche provenienti da 80 Paesi.

Di fronte a un mercato svizzero sempre più difficile, M-Industria ha deciso di investire anche nel contesto internazionale per aumentare le proprie vendite. Lo scorso anno, le entrate provenienti dalle esportazioni e dai siti web all'estero sono aumentate del 16% su base annua a 790 milioni di franchi.

Nonostante il franco forte, le esportazioni sono progredite del 9,4% su base annua, grazie soprattutto alle capsule di caffè e al formaggio. Il fatturato delle aziende industriali Migros si è stabilito a 6,4 miliardi di franchi nel 2016, con un aumento del 2,1% rispetto all'anno precedente.