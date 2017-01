Milano: incinta con dolori dimessa da ospedale, perde figlio

Poi in serata ha iniziato a perdere sangue e quando è tornata in ospedale e le è stato fatto un cesareo d'urgenza, per il feto non c'era più niente da fare. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando che la Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta.

La donna, 33 anni, ha sporto denuncia ai Carabinieri di Melegnano dopo avere perso il figlio, probabilmente soffocato dal cordone ombelicale.

Sono state sequestrate le cartelle cliniche e sul feto verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. "Vogliamo sapere se ci sono delle responsabilità e quali - spiegano gli avvocati della famiglia - Faremo di tutto per accertarlo".