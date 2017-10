Ministero Difesa Tunisi apre inchiesta su collisione in mare

Il ministero della Difesa tunisino ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle cause della collisione tra una nave della Marina militare tunisina e un'imbarcazione carica di migranti a circa 54 km dalla spiaggia di El Ataya nelle isole Kerkennah.

Lo rende noto in un comunicato il ministero della Difesa di Tunisi precisando che nella fase di avvicinamento per identificare l'imbarcazione sconosciuta si è verificata una collisione in seguito alla quale 38 migranti di nazionalità tunisina sono stati salvati, mentre sono stati ripescati 8 cadaveri.