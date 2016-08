Ministri germanofoni della sanità per alfabetizzazione sanitaria

Alfabetizzazione sanitaria della popolazione, prevenzione e lotta alle dipendenze, sanità elettronica (e-health): sono questi i temi affrontati nel corso del vertice dei ministri della sanità dei cinque Paesi germanofoni, ieri e oggi in Lussemburgo.

Presente anche il consigliere federale Alain Berset, indica il Dipartimento federale dell'interno (DFI) in una nota odierna.

L'alfabetizzazione sanitaria della popolazione - ovvero la capacità del singolo di adottare decisioni positive per la salute - deve essere rafforzata: su questo tutti e cinque i ministri presenti si sono trovati concordi. Per fare ciò il primo passo è quello avere una chiara visione della situazione attuale: è quindi necessaria una migliore base di dati.

A questo scopo è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di chiarire i presupposti per una rilevazione su scala europea, precisa il DFI. Il Dipartimento rivela che attualmente in Svizzera l'alfabetizzazione è da considerarsi "problematica o insufficiente per circa la metà della popolazione".

I ministri hanno poi discusso di prevenzione e lotta alle dipendenze. Berset ha colto l'occasione per presentare ai suoi colleghi la strategia elvetica in materia, che "ha lo scopo di prevenire le dipendenze, sostenere precocemente le persone a rischio e aiutare le persone che ne sono affette".

Nel corso della due giorni, infine, si è parlato di sanità elettronica: secondo i ministri, "grazie allo scambio di dati è possibile migliorare la qualità dei trattamenti, la sicurezza dei pazienti e l'efficienza del sistema sanitario".

Al vertice - soprannominato "quintetto della salute" - hanno preso parte oltre a Berset, la ministra della sanità del Lussemburgo Lydia Mutsch, quello della Germania Hermann Gröhe, quello del Principato del Liechtenstein Mauro Pedrazzini, nonché Clemens Martin Auer e Pamela Rendi-Wagner in rappresentanza della ministra austriaca Sabine Oberhauser. Il prossimo incontro, in programma nel 2017, sarà organizzato dal Liechtenstein.