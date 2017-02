Mister Prezzi: attenzione su economia digitale e sanità nel 2017

Digitalizzazione dell'economia e costi della sanità saranno i principali temi nel mirino di Mister Prezzi per il 2017. Lo ha annunciato Stefan Meierhans presentando oggi a Berna davanti ai media il suo rapporto relativo all'anno scorso.

Nel 2016, il Sorvegliante dei prezzi si è focalizzato su diversi argomenti, stipulando ad esempio un accordo con la Posta e concordando con le imprese dei trasporti pubblici un pacchetto di misure in grado di compensare l'aumento dei costi relativi agli abbonamenti generali.

Ha inoltre seguito da vicino l'attuale revisione della legge sulle telecomunicazioni e chiesto di abbassare il tetto massimo sia per la linea telefonica unica sia per quella con accesso a Internet. In ambito sanitario, Meierhans ha rilevato che nei prossimi anni sarà necessario migliorare il rapporto qualità-prezzi negli ospedali.