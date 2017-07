MO: ambasciatore Usa in Israele a trattative con palestinesi

L'ambasciatore degli Usa in Israele, David Friedman, in una mossa inusuale, sarà presente oggi all'incontro a Gerusalemme tra l'inviato speciale di Trump Jason Greenblatt e una delegazione palestinese per discutere come rilanciare il processo di pace.