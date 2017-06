Mo: Fatah, condanniamo uccisione 3 palestinesi a Gerusalemme

Secondo Fatah - riferita dall'agenzia palestinese Wafa - si tratta di "un escalation condotta da Israele sia a Gaza sia in Cisgiordania". Per questo Fatah ha sottolineato di chiedere "la protezione della comunità internazionale" per i civili palestinesi.